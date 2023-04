Reza Pahlavi | l’erede dello scià di Persia in visita a Roma

(Di martedì 25 aprile 2023)– Il Principe, figlioShah d’Iran Mohammeddeposto durante la rivoluzione islamica del 1979, è in Italia per unanella capitale. E’ la sua primaufficiale insieme alla consorte, la Principessa Yasmine. La, organizzata e curata da Mariofilippo Brambilla di Carpiano, vicino da tempo alla famiglia, ha lo scopo di condividere la visione del principe per un Iran laico e democratico nel futuro. Il Principe ereditario e sua moglie visiteranno l’Italia dopo un viaggio storico in Israele, durante il quale hanno trasmesso un messaggio di pace e amicizia tra Iran e Israele. Durante il soggiorno a, il Principe ...

