Probabile in quel caso una rivisitazione dellacritica a 15,54 euro, massimi ripetutamente testati tra gennaio e marzo. Come funziona il certificato Equity Premium Autocallable su Repsol ...AGI/Vista - "La storia non si cambia. È che in Italia c'è stata una lotta dicontro nazismo e fascismo. Oggi abbiamo bisogno di far vivere la Costituzione nata dallae applicare quei valori, condizione per non tornare al fascismo. Il tema di fondo è la consapevolezza del valore della Costituzione, i nostri padri hanno dovuto sconfiggere nazismo e ...25 aprile, 'LaDimenticata': Carlo Picozza racconta a 'Cammina Italia' sei partigiani dimenticati La puntata è tratta dal libro edito da Carlo Picozza e Gianni Rivolta 'La...

La resistenza al mostro non è ancora finita Avvenire

Roma, 25 aprile 2023 – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona all'Altare della Patria nel 78° anniversario della Liberazione. Mattarella ha ricevuto il saluto del Picch ...Chi è Paola Del Din, la partigiana citata nella lettera della premier Giorgia Meloni al Corriere della Sera, scritta in occasione del 25 aprile. «Durante la Resistenza combatteva con ...