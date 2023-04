Real Madrid incerottato a Girona | è ko anche Courtois

Anche il portiere Thibaut Courtois è entrato nella lunga lista di assenti delper la partita di questa sera col Girona, valida per la 31/a giornata della Liga. Il club madrileno ha reso noto in mattinata che il nazionale belga, a causa di una gastroenterite, non ...Anche perché è vero che ilo il Manchester City appaiono favoriti nella finale di Istanbul sia contro il Milan che contro l'Inter, ma gran calma: il mitologico dna europeo dei primi e la ...... ma è stato sorprendente anche il percorso del Liverpool di Klopp ne2020 (Premier vinta con sette turni d'anticipo) mentre in Spagna, da anni, regna l'equilibrio, con Barcellona ecapaci ...

Real Madrid, occhi sul nuovo craque del calcio argentino Calciomercato.com

Anche Thibaut Courtois e Karim Benzema fanno parte della lunga lista di assenti del Real Madrid per la partita di questa sera col Girona ...Anche il portiere Thibaut Courtois è entrato nella lunga lista di assenti del Real Madrid per la partita di questa sera col Girona, valida per la 31/a giornata della Liga. (ANSA) ...