Real Betis-Real Sociedad martedì 25 aprile 2023 ore 22 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Imanol sceglie il 4-3-3

Leggi su infobetting

(Di martedì 25 aprile 2023) Ancora una volta, nel momento in cui ilpoteva fare un salto di qualità e mirare decisamente alla Champions League, si è smarrito: la squadra di Pellegrini è uscita sconfitta dalla trasferta di Pamplona, per via soprattutto di un inizio di gara terribile, con due gol presi nei primi minuti di gioco. LaInfoBetting: Scommesse Sportive e