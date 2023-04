Raw 24 04 2023 Road to WrestleMania BackLash

(Di martedì 25 aprile 2023) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla Allstate Arena di Rosemont, Illinois. Lo show inizia con Cody Rhodes che parla del draft che avrà inizio con lo show blu di SmackDown, per poi passare a quello che sarà il suo incontro con Brock Lesnar a. Finn Balor lo interrompe cercando di portarsi dalla parte di Cody, per poi invitarlo a entrare nei Judgment Day dove come tutti i membri della stable diventerebbe imbattibile. Cody rifiuta gentilmente l’invito. Finn non prende bene ciò e dice che sei con loro o contro di loro. Infine Cody lo sfida per lo show. The Bloodline (The Usos & Solo Sikoa) vs. Latino World Order (Santos Escobar, Cruz del Toro & Joaocquin Wilde) (3 / 5) L’opener della puntata, il Six Man Tag Team Match che ha visto affrontarsi i The Bloodline e i LWO. Un match con un potenziale ...

