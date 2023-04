, organizzata da Casa del Contemporaneo e da Studio Tema, in collaborazione con l'associazione socio culturale L'incrocio delle Idee ODV, propone in questo primo anno di attività un ciclo ..., organizzata da Casa del Contemporaneo e da Studio Tema, in collaborazione con l'associazione socio culturale L'incrocio delle Idee ODV, propone in questo primo anno di attività un ciclo ...

Rassegne, Musikammare al via con Mimmo Maglionico & PietrArsa ... Il Denaro

Comincia venerdì prossimo, con un approccio in stile "combat folk", la rassegna MusiKammare, dedicata alla musica e ai musicisti di Napoli e della Campania. Ad inaugurare la programmazione, il 28 apri ...Questa è la canzone che ti parla del Meridione, di una terra distesa al sole ormai stuprata senza pudore… è bla strofa con cui inizia il brano ‘Mille volte meglio briganti’ scritto, orchestrato e cant ...