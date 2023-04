(Di martedì 25 aprile 2023) NAPOLI -di festeggiamenti in casa. Dopo il gol decisivo messo a segno nei minuti finali all'Allianz Stadium contro la Juventus , l'attaccante del Napoli , Giacomo, ha ...

NAPOLI -di festeggiamenti in casa. Dopo il gol decisivo messo a segno nei minuti finali all'Allianz Stadium contro la Juventus , l'attaccante del Napoli , Giacomo, ha avuto un ...L'attesa è terminata a Torino , contro i rivali di sempre, nellache cancella la delusione ... Ha vinto finalmente anche Luciano Spalletti , l'unico a non esultare dopo il gol di. ...... non si è aggrappato ad alcun alibi Torino 23/04/2023 - campionato di calcio serie A / Juventus - Napoli / foto Image Sport nella foto: esultanza gol GiacomoLadello Juventus ...

Raspadori, serata di festa e sushi con i compagni: svelato il motivo Corriere dello Sport

L'attaccante del Napoli ha festeggiato il compleanno della fidanzata in un ristorante a Napoli. Tra i presenti anche Meret e Simeone ...Dalla certezza Carnesecchi alla sorpresa Raspadori: la Top XI del weekend di Serie A dei giocatori appartenenti alla categoria Next Gen ...