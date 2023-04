Rai1 ricorda Tina Anselmi nel giorno della Liberazione

(Di martedì 25 aprile 2023) La vita diper celebrare il 25 aprile Il Giornale, di Paolo Scotti, pag. 24 Quando a fare notizia, in politica, bastava essere donna. Fra le pochissime che già cinquant’anni fa ci riuscirono, lei:. Prima partigiana (ad appena 16 anni), poi sindacalista dalla parte delle operaie, quindi deputata in parlamento tra le filastorica DC, prima donna ministro in Italia nel 1984 e, a finire, nel 1976, PresidenteCommissione d’inchiesta sulla loggia massonica P2. «La storia di questa donna rientra nel catalogo di quelle che hanno fatto grande il nostro Paese – riassume Luciano Manuzzi – Ho avuto modo di incontrare; e oggi penso a lei come ad un’eroina civile, che ha attraversato gli anni più complicati del ...

In occasione della Festa della Liberazione ,la vita di una donna forte e determinata che con le sue azioni ha segnato un'epoca. Stasera 25 aprile alle 21.25 andrà infatti in onda Tina Anselmi " Una vita per la democrazia che ......

In occasione della Festa della Liberazione, ospite di Massimo Gramellini a "Le Parole", in onda il sabato sera alle 20.20 su Rai3, è Sarah Felberbaum che interpreta Tina Anselmi nel film - in onda il ...