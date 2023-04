Ragazza morta dopo caduta dal terrazzo | giovedì l' autopsia

Ladopo 12 ore di agonia all'ospedale San Francesco di Nuoro dopo un intervento chirurgico. "Non ho alcun dubbio su quel ragazzo - ha detto al quotidiano Il Messaggero il padre di ...Giada, laromana di 22 anni caduta dal terzo piano: 'Probabile suicidio' Lino Banfi, la dedica per il nipote suicida a 18 anni: 'Spero che chi ha i tuoi occhi veda futuro migliore' L'...... con grande tristezza nel cuore, su come sia stato possibile che unadi 14 anni sia, senza aver avuto la possibilità almeno di sapere che la scuola dove sarebbe voluta andare, e dove è ...

Bosa, morta la ragazza caduta dal terzo piano. Indagano i carabinieri, ascoltato l'ex fidanzato RaiNews

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...Aveva 22 anni Giada Calanchini, la ragazza romana di 22 anni morta a Bosa, in provincia di Oristano (Sardegna), precipitata dal terzo piano di un palazzo due giorni fa e morta ieri in ospedale.