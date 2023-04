'Inventarium' e' ispirato a un'altra idea parallela,della 'gnosi fantastica' com'è chiamata ... Il gioco in realtà è piùe sopraffino perché' ha il senso della mistificazione: le opere ...Per quanto tra loro diverse, le tre parti sono collegate da unfilo, che si coglie nel ...sorgente perenne dona vita e freschezza alle semplici stagioni del cuore, che non fanno notizia, ...Un legame che segue il filodella maglieria e dei tessuti dei costumi da bagno. Che viaggia sul lavoro di emigranti ... E' una storia ricca di curiosi episodiche sta dietro il 'Patto di ...

Quella sottile differenza tra French e American manicure Vanity Fair Italia