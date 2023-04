Quel sondaggio sul 25 aprile che spiazza i compagni | “Per il 45% degli italiani lettura storia condizionata dalla sinistra”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 25 aprile 2023) Roma, 25 apr – Potremmo forse considerare superfluo unapposito. Forse non serviva a mostrare ciò che tutti, in fondo, sapevano già benissimo: l’Italia sul 25è divisa. Non è affatto una festa che unisce il popolo come pretenderebbero iche, peraltro, la monopolizzano da oltre 70 anni. Persuasi di essere gli unici portatori della verità storica, finiscono inevitabilmente per suscitare antipatia, nel migliore dei casi, in tutti gli altri. Sta di fatto che l’ultimodi Swg, commentato da Renato Mannheimer, non piacerà affatto allaitaliana. 25, unmostra cosa pensa davvero il 45%“In generale – spiega Mannheimer – 2su 3 si dichiarano ...