«Quanto sappiamo della persona che abbiamo accanto?»

(Di martedì 25 aprile 2023) Nikolaj Coster-Waldau (Il bel Jamie Lannister de Il Trono di Spade), racconta la sua vita, i progetti futuri e la nuova serie L’ultima cosa che mi ha detto in cui interpreta il ruolo di un marito che, all’improvviso, sparisce. Si collega dalla Groenlandia, luogo natalemoglie cantante e attrice Nukâka, e chiede subito di quale città italiana siamo, perché del nostro Paese ha molti ricordi. «A Milano sono venuto varie volte, ma la più incredibile è stata a vent’anni». Nikolaj Coster-Waldau chiacchiera con una tale spontaneità da far dimenticare subito ogni cliché sulla freddezza dei nordici. Danese, 52 anni, uno dei volti più amatiserie cult Il Trono di Spade (2011-2019), è anche un sex symbol sui generis: cinque anni fa il marchio L’Oréal Paris l’ha voluto come «ambassador» per promuovere, fra l’altro, la bellezza...

Contrariamente asi pensi, Kim Jong - Un non possiede un potere assoluto vero e proprio. L'...che gli ultimi anni sono stati durissimi, tant'è che il dittatore ha rievocato persino i ...poi come è andata: ai rigori, lo sguardo di Shevchenko, il fischio dell'arbitro e tutti a ... Oggi Tutti noi ricordiamoraccontato pocanzi. Ricordiamo le sensazioni provate ad ogni ...dobbiamo al Piemonte alle donne e uomini che hanno lottato qui. Nuto Revelli ha parlato della sua esperienza di comandante partigiano e della lotta in montagna come di un vissuto di ...

Atalanta-Roma, Mourinho: "Non sappiamo per quanto tempo ... Il Romanista

Da social alla tv: Luca Vezil, ex fidanzato di Valentina Ferragni, sorella di Chiara, condurrà "Are You The One Italia" (disponibile su Paramount+). «Non avevo ...Una studentessa ha portato suo figlio in classe perché non aveva nessuno che si prendesse cura di lui. Il bambino ha cominciato a piangere, e la studentessa, imbarazzata, voleva ...