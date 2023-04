Quando l’inquilino non paga le bollette | cosa succede al proprietario

Leggi su quifinanza

(Di martedì 25 aprile 2023) Entrare nel mondo degli affitti non èsemplice come possa sembrare. In un mondo ideale tutto andrebbe esattamente come da accordi, con ilimpegnato a risolvere problematiche di vario genere, assumendosene i costi, epuntuale nelmento dell’affitto. Gli imprevisti sono però dietro l’angolo e ognidovrebbe conoscere quali siano esattamente le conseguenze di determinate azioni., ad esempio, se il proprio inquilino smette dire ledelle proprie utenze? Queste sono intestate a suo nome e, dopo alcuni avvisi, i vari servizi verranno interrotti. In questo scenario, però, il soggetto lascia l’appartamento, consegnando il problema al nuovo inquilino e al ...