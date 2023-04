Psichiatra uccisa | Seung si spacciò per ' agente segreto' | ' Deliri complottisti | diceva di parlare con gli Ufo'

(Di martedì 25 aprile 2023) Chi era Gianluca Paul, l'uomo che avrebbe aggredito, causandone la morte, laBarbara Capovani ? Diversi aneddoti si rincorrono nelle città della costa toscana dopo l'arresto in ...

... la zia di Gianluca Paul Seung, ex paziente e ora presunto killer dellapisana Barbara ... Rivolgendosi ai figli della dottoressadice: 'Vi voglio bene e vorrei conoscere questi ragazzi....premeditato per l'aggressione mortale dellapisana Barbara Capovani intervistata da Storie Italiane su Raiuno. "Vi voglio bene - ha aggiunto rivolgendosi ai figli della dottoressa...... la zia di Gianluca Paul Seung, ex paziente e ora presunto killer dellapisana Barbara ... Rivolgendosi ai figli della dottoressadice: "Vi voglio bene e vorrei conoscere questi ragazzi.

Psichiatra uccisa, la zia di Gianluca Paul Seung: “Sono distrutta. Chiedo scusa alla famiglia di Barbara Capovani” LA NAZIONE

Chi era Gianluca Paul Seung, l'uomo che avrebbe aggredito, causandone la morte, la psichiatra Barbara Capovani Diversi aneddoti si rincorrono ...L’Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Reggio Calabria esprime tutta la sua preoccupazione, indignazione e rabbia dopo l’aggressione e la morte di Barbara Capovani, la psichiatra a ...