PSG-Messi | è caos sul rinnovo | la ‘Pulce’ vuole l’aumento di stipendio

Commenta per primo Secondo quanto riferito da Le Parisien, l'entourage diavrebbe chiesto un aumento dell'ingaggio alper rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Una richiesta che difficilmente verrà accolta dal club della capitale francese che sta cercando ...In casa Paris Saint - Germain il tema caldo all'ordine del giorno resta sempre quello legato al rinnovo di contratto di Lionel, che scadrà il prossimo 30 giugno. Fino a qualche giorno fa le parti sembravano essere molto distanti su un possibile accordo, ma ora 'Le Parisien' ha fornito un nuovo aggiornamento sulla ...Torna la nostra rubrica video \''European Football Club\'', che ogni settimana vi porta in giro per l'Europa alla scoperta delle migliori curiosità ...

PSG, per Le Parisien l'entourage di Messi vuole il rinnovo con un aumento di stipendio TUTTO mercato WEB

Psg, dalla Francia: il fuoriclasse argentino Lionel Messi può rinnovare, ma l'entourage chiede un aumento di ingaggio ...A Parigi tiene sempre banco il futuro di Leo Messi. Stando a Le Parisien, l'entourage dell'argentino avrebbe avanzato la richiesta di un aumento ...