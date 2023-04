Pronostici Nba | Phoenix Suns - Los Angeles Clippers | le quote di gara - 5

(Di martedì 25 aprile 2023) Servirà un'impresa ed è innegabile. I Lossono privi di Paul George e sperano nel recupero in extremis di Kawhi Leonard, acciaccato per una distorsione al ginocchio dopo- 2, per ...

Servirà un'impresa ed è innegabile. I Los Angeles Clippers sono privi di Paul George e sperano nel recupero in extremis di Kawhi Leonard, acciaccato per una distorsione al ginocchio dopo gara - 2, per ...Lakers - Grizzlies entra nel vivo. E gara - 4 può essere lo spartiacque della serie, soprattutto se a vincere dovesse essere Los Angeles: in caso di successo, i gialloviola si porterebbero sul 3 - 1. ...I campioni in carica devono tirare fuori l'orgoglio. La situazione è complicata per Golden State nella serie Warriors - Kings: i ragazzi di Steve Kerr hanno perso le prime due partite contro ...

Pronostici Nba, Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: le quote di ... La Gazzetta dello Sport

I Suns hanno il matchpoint per chiudere la serie e avanzare al turno successivo, per gli operatori non ci sono praticamente ostacoli ...Pronostici Basket NBA 24 aprile 2023. Heat-Bucks e Lakers-Grizzlies, gara 4 dei primi turni di playoffs in campo lunedì notte.