Probabili formazioni Lecce-Udinese | trentaduesima giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 25 aprile 2023) Ledi, match valevole per ladel campionato. I giallorossi, visti i recenti successi del Verona, hanno bisogno di portare a casa una preziosa vittoria così da avvicinarsi alla salvezza. I friulani, dal loro canto, vogliono chiudere la stagione nel miglior modo possibile e, per questo motivo, venderanno cara la pelle. Fischio d’inizio alle ore 18:80 di venerdì 28 aprile nella cornice dello stadio Via del Mare; la partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Ecco le possibili scelte dei due allenatori Marco Baroni ed Andrea Sottil.– Ceesay e Colombo di giocano una maglia da titolare in attacco, mentre Gallo è favorito su Pezzella ...