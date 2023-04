Privacy e pubblicità | la stretta Ue su social e big tech Quando scattano i controlli

(Di martedì 25 aprile 2023) L'Europa annuncia lasulle big. Dal 25 agosto prossimo scatta la sorveglianza dell'Unione Europea su 17 piattaforme web e su 2 motori di ricerca nell'ambito del Digital Services Act (DSA). Lo ha annunciato la Commissione Europea. Ecco l'elenco delle piattaforme web che saranno sotto sorveglianza: Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube e Zalando. I due motori di ricerca sono Bing e Google Search. Si tratta di piattaforme che raggiungono almeno 45 milioni di utenti attivi mensili nell'Ue. «L'intera logica delle nostre regole è garantire che la tecnologia serva le persone e le società in cui viviamo non il contrario. Il Digital Services Act porterà una significativa trasparenza e ...

... e dovranno garantire un elevato livello di, sicurezza e incolumità dei minori. Non sarà più consentita lamirata basata sulla profilazione dei bambini. Inoltre le piattaforme e i ...Per la tutela dei minori, le piattaforme dovranno riprogettare i sistemi per garantire un elevato livello di, sicurezza e incolumita' dei minori; Non e' piu' consentita la pubblicita' mirata ......ha preferito pagare l'ingente cifra di 787 milioni di dollari per evitare la pessimache ... Il 25 maggio al Cnr di Pisa ilDay Forum, evento organizzato da Federprivacy. I trucchi per ...