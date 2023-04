Primavera | ufficiali alcune modifiche al regolamento

Leggi su calcionews24

(Di martedì 25 aprile 2023) La decisione della Lega Serie A in merito alledelper le squadre giovanili. I dettagli Di seguito il comunicato ufficiale della Lega Serie A. COMUNICATO – «Con l’obiettivo di favorire ulteriormente il processo di crescita e formazione dei giovani calciatori, il Consiglio di Lega, nella sua ultima riunione, ha deliberatoaldel Campionato1 TIM. Una prima novità riguarderà l’età limite del massimo campionato giovanile, che si intende portare da Under 19 a Under 20 a partire dalla stagione 2024/2025. Fin dal prossimo campionato 2023/2024 verrà inoltre introdotto un vincolo al tesseramento con particolare riferimento ai calciatori “local*” e ai calciatori convocabili per le Rappresentative Nazionali Italiane al fine di ...