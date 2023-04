Primavera 1 Tim | nuovo regolamento per le liste | NEWS

Commenta per primo Di seguito il comunicato della Lega Serie A che introduce le nuove regole per le liste campionato. Si disputa questa sera la Finale dellaCup, in palio tra Fiorentina e Roma. Le compagini di Aquilani e Guidi hanno eliminato in semifinale, rispettivamente, Genoa e Inter, per arrivare a giocarsi il Trofeo oggi alle 20.30 ...Nel giorno della finale di Coppa Italiatra Fiorentina e Roma, la Lega Serie A ricorda le ultime modifiche deliberate al recente Consiglio sul Regolamento del Campionato. Una prima novità riguarderà l'età limite del massimo campionato giovanile, che si intende portare da Under 19 a Under 20 a partire dalla stagione 2024/2025. Fin dal prossimo ...Per la gara in programma domani, domenica, al "Galli" (ore 15.00, diretta SI SOLOCALCIO) e valida quale 28.a giornata del campionato, il tecnico blucerchiato ha diramato la lista dei ...

Una Primavera per vecchi: l'allarme di Allegri, la riforma di Casini Tuttosport

"Il Consiglio di Lega, nella sua ultima riunione, ha deliberato alcune modifiche al Regolamento del Campionato Primavera 1 TIM. Una prima novità riguarderà l’età limite del massimo campionato ...E' stato emesso dalla Lega di serie A il comunicato dove vengono specificate le normative delle squadre Primavera, atte a facilitare la crescita dei giovani calciatori italiani, utile anche ...