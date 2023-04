Primavera 1 | le modifiche per le prossime stagioni | nel 2025 almeno 10 giocatori ‘local’ in distinta

Leggi su sportface

(Di martedì 25 aprile 2023) Nel giorno della finale di Coppa Italiatra Fiorentina e Roma, la Lega Serie A ricorda le ultimedeliberate al recente Consiglio sul Regolamento del Campionato1 TIM. Una prima novità riguarderà l’età limite del massimo campionato giovanile, che si intende portare da Under 19 a Under 20 a partire dalla stagione 2024/. Fin dal prossimo campionato 2023/2024 verrà inoltre introdotto un vincolo al tesseramento con particolare riferimento ai calciatori “local’ (un giocatore che, dal 12° anno di età compiuto, sia stato tesserato dal Club per duesportive, non necessariamente consecutive tra loro e che, nel suddetto arco temporale, sia stato tesserato anche per un’altra società, purché affiliata alla Figc) e ai calciatori convocabili per le Rappresentative Nazionali ...