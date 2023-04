Presidenziali Usa | Biden contro Trump

(Di martedì 25 aprile 2023) - Per l'annuncio il Capo della Casa Bianca ha scelto la data, il 25 aprile, che coincide con quella in cui annunciò la discesa in campo nel 2019

...degli Stati Uniti Joe Biden ha ufficializzato la sua ricandidatura alle elezionidel ... Leggi anche La crisi degli: soli in crisi e screditati dai leak, la leadership vacilla Trump ...Joe Biden ha annunciato che si ricandiderà alla elezionidel 2024. La notizia circolava da parecchi mesi, ma si aspettava la conferma ufficiale del presidente in carica, che affronterà dunque una nuova campagna elettorale a 81 anni. Biden ha ...- Per l'annuncio il Capo della Casa Bianca ha scelto la data, il 25 aprile, che coincide con quella in cui annunciò la discesa in campo nel 2019

Biden annuncia ricandidatura alle Presidenziali Usa 2024: "Finiamo il lavoro" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly — Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023. Biden: “Mi ricandido per difendere democrazia e libertà fondamentali”. “Ogni generazione ha un momento in cui ...«Finiamo il lavoro, possiamo farcela». Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in un video diffuso tramite il suo account Twitter in cui ha ...