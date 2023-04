Preparo questa torta di mele con mandorle e cannella | una ricetta che tutti vogliono!

Leggi su donnaup

(Di martedì 25 aprile 2023) Di dolci alle, ne abbiamo preparati tanti, macroccante conè uno spettacolo, imperdibile! Semplice da realizzare, ha un impasto goloso e invitante, morbido e scioglievole, ricco di frutta, ma una copertura che scricchiola tra i denti e regala vibrazioni di inaudito piacere al palato. Profumatissima com’è poi, richiamerà la famiglia intera in cucina per il conto alla rovescia in attesa che sforniate questo capolavoro. Quanto calore, quanta tenerezza si sprigiona, quando ci ritroviamoseduti intorno ad un tavolo a condividere manicaretti, storie, racconti, emozioni? Ognuna di noi, in cuor suo sa che questi momenti sono i tra i migliori della vita e restano nella memoria, indelebili e come sospesi. Vale la pena allora metterci subito al lavoro ...