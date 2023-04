Preferisce essere chiamata avvocato o avvocatessa? Avvocata | grazie

Leggi su open.online

(Di martedì 25 aprile 2023) Io stessa fino a qualche anno fa mi facevo chiamare. Il che, però, non era coerente con il mio impegno per le pari opportunità nel mondo del lavoro e con il mio(non fare la) giuslavorista. Con gli anni, mi sono convinta che l’utilizzo del femminile per indicare la mia professione non soltanto mi avrebbe consentito di esprimere al meglio la mia personalità, ma sarebbe stato di esempio per le colleghe più giovani. E così, cerco di tenere comportamenti coerenti con il fatto che l’utilizzo del maschile “” per me non è la scelta migliore e considero qualificante – anche in termini di prestigio professionale – e non penalizzante, il femminile “”. Perché l’uso della corretta forma linguistica, anche in ambito professionale, non è una banalità e merita la giusta attenzione. Sono convinta ...