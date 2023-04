Precedenti Inter-Juventus | in Coppa Italia a Milano storia da cambiare

Leggi su inter-news

(Di martedì 25 aprile 2023)si giocherà domani alle 21 e iindi recente non sono certo il massimo. Il derby d’si ripropone per la quarta volta in stagione: finora due sconfitte e un pareggio. I– Quello di domani sarà il derby d’numero 123 in casa. Insarà la diciottesima volta a, con il bilancio che dice 7 vittorie, 5 pareggi e altrettante sconfitte. Equilibrio quasi assoluto sui gol: 24 quelli fatti, 25 subiti. In tre circostanze si è andati oltre il 90?, ossia con parità assoluta nel match di ritorno nel doppio confronto. Non è mai andata bene: la ...