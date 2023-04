Prato | aggredita e sfregiata mentre rientrava a casa da lavoro | i picchiatori ingaggiati dall’ex Tre arresti

(Di martedì 25 aprile 2023)dalsu mandato del suo ex “per motivi di gelosia”. La procura della Repubblica diha ricostruito, insieme alla polizia, l’aggressione subita da Martina Mucci, una cameriera 29enne, alle 2 di notte dello scorso 21 febbraio. L’indagine ha portato all’arresto di tre persone: in cella per pestaggio violento sono finiti lo stesso ex fidanzato, un buttafuori 40enne, e altri due complici di 19 e 21 anni. La squadra mobile pratese cerca il quarto complice: è colui che risulta abbia materialmente inferto lo sfregio permanente al volto della donna. Secondo le ricostruzioni, gli esecutori del pestaggio avrebbero agito dietro pagamento di poche centinaia di euro. L’ex fidanzato è considerato, appunto, il mandante ...

Martina Mucci , una cameriera di 29 anni, afue sfregiata per sempre dopo una spedizione punitiva organizzata per motivi di gelosia dall'ex fidanzato, Emiliano Laurini di 41 anni, che assoldò dei picchiatori. È quanto ...Donna sfregiata, timori fondati: è stato il suo ex con altri tre uomini Presi tre su quattro degli aggressori di Martina Mucci , la cameriera 29enne dibrutalmentelo scorso 21 febbraio, mentre rientrava a casa dal lavoro e sfregiata. Il suo timore era fondato, il mandante è il suo ex , finito in manette con altre due persone. 'Avevo ...Martina Mucci , una cameriera di 29 anni, afue sfregiata per sempre dopo una spedizione punitiva organizzata per motivi di gelosia dall'ex fidanzato , Emiliano Laurini di 41 anni, che assoldò dei picchiatori. È quanto ...

Prato, aggredita e sfregiata sotto casa: arrestati due picchiatori, il mandante è l'ex fidanzato La Repubblica Firenze.it

A Prato, una ragazza è stata sfregiata da due picchiatori inviati dall'ex fidanzato. Diversi arresti dopo le indagini ...Martina Mucci, una cameriera di 29 anni, a Prato fu aggredita e sfregiata per sempre dopo una spedizione punitiva organizzata per motivi di gelosia dall'ex fidanzato, Emiliano Laurini di ...