Quello che mi è successo è stato terribile', ha spiegato la, come riporta La Nazione . 'Avevamo avuto dei dissapori. C'era stata qualche lite ma nulla che facesse pensare a una reazione del ...La procura della Repubblica diha ricostruito, insieme alla polizia, l'aggressione subita da Martina Mucci , una cameriera, alle 2 di notte dello scorso 21 febbraio. L'indagine ha ...Martina Mucci , una cameriera di 29 anni, afu aggredita e sfregiata per sempre dopo una spedizione punitiva organizzata per motivi di gelosia dall'ex fidanzato, Emiliano Laurini di 41 anni, che assoldò dei picchiatori. È quanto ...

Prato, 29enne sfregiata: arrestato l'ex fidanzato, avrebbe ingaggiato dei picchiatori TGCOM

La ragazza fu aggredita e sfregiata all’uscita da lavoro lo scorso febbraio. Arrestate tre persone, tra cui l’ex fidanzato, che sarebbe il mandante ..."Avevo i miei sospetti ma speravo di sbagliarmi. Adesso mi sono tolta un peso dallo stomaco", ha commentato la giovane ...