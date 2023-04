(Di martedì 25 aprile 2023) Il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitryha definito lenucleari di "vitale importanza" per l'esistenza della Russia come "principale stato nel mondo"

Carlo Calenda commenta la presa di posizione "da parte della premier Giorgia Meloni, sul 25 aprile,discutere se potevaparole diverse ma io credo che oggi tutti ci riconosciamo nella ...'Un monologo di due ore in cui spiego comeessere felici, rispettando tre condizioni ... perché il loro cervello funziona in modo diverso, ma si possonolinguaggi diversi e avere una ...Senzaelementi chimici. Fa ascoltare alle cellule embrionali dei suoni e le induce a ... da cuiprendere spunto". E in sala operatoria "Mi hanno invitato col mio pianoforte a coda, sia ...

"Possiamo usare armi atomiche": l'ultimo avvertimento di Medvedev ilGiornale.it

Il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha definito le armi nucleari di "vitale importanza" per l'esistenza della Russia come "principale stato nel mondo" ..."Curioso anche il loro modo di leggere la Costituzione come se fosse una ricetta di Benedetta Parodi. La parola 'antifascismo' non c’è quindi è un ingrediente da non usare" ...