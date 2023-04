Pogacar subito dopo la caduta alla Liegi | le immagini

(Di martedì 25 aprile 2023) In questo video pubblicatoUAE Emirates si vedono le conseguenze dellache ha tolto dTadej. Lo sloveno ha riportato un infortunio al polso, per il quale è già stato ...

In questo video pubblicato alla UAE Emirates si vedono le conseguenze della caduta che ha tolto dalla Liegi Tadej. Lo sloveno ha riportato un infortunio al polso, per il quale è già stato operato, e punta a recuperare per non mancare l'appuntamento con il Tour de ...... "ha avuto poco dolore e ha potuto tornare a casa il giorno stesso dell'operazione, è rimasto molto calmo ed era già concentrato su una rapida guarigione; abbiamo deciso di operare...è statooperato a Genk (gli è stata inserita una vite), poi potrà cominciare la sua preparazione al Tour de France, che non è a rischio. Lo sloveno ha mancato uno storico tris nel ...

