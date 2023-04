Playoff Volley | è il giorno del giudizio | oggi conosceremo le due finaliste

(Di martedì 25 aprile 2023) Come andrà a finire non lo sappiamo ancora, quello che è certo che stiamo assistendo al campionato più combattuto e incerto della storia della pallavolo italiana arrivato a soffiare (fra pochi giorni) ...

L'Allianz in queste 9 gare dei(5 con Perugia e 4 con la Lube) ha capito che molto dipende dal suo rendimento. Come quando in gara - 3 è andata a vincere nettamente all'Eurosuole Forum, il ......il primo turno dila Negrini/CTE Acqui , che regola la Zephyr Mulattieri Spezia per 3 - 1. Con lo stesso punteggio cede a sorpresa in casa la Canottieri Ongina , che lascia strada al...Stesso punteggio per la Unionvolley Pinerolo seconda, che si garantisce il biglietto per ischiantando A. F.. Approfitta dello stop di quest'ultima la Mts Ser Santena , che grazie al ...

Continua senza sosta la grande cavalcata sportiva del Versilia Pietrasanta & Canniccia Volley, squadra di pallavolo versiliese che lo scorso sabato, dopo aver stravinto il proprio girone, ha conquista ...Non riesce ancora a mettere la parola fine al discorso salvezza la Mercatò Alba, che in casa della Sant’Anna Tomcar si trova in vantaggio 2-1 ma subisce la rimonta degli avversari e cede al quinto set ...