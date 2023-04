Pizza Scudetto per il Napoli | l’ultima creazione di Porzio

(Di martedì 25 aprile 2023) Lodelsi avvicina di giorno in giorno e la festa aè già iniziata dopo la vittoria contro la Juventus. I tifosi si sono riversati a Capodichino per festeggiare insieme alla squadra di ritorno da Torino e per tutta la notte c’è stata un’atmosfera meravigliosa in città, con cori, fumogeni e bandiere. Domenica prossima potrebbe esserci un’altra festa che potrebbe decretare ufficialmente la conquista del terzodella storia partenopea. In caso di vittoria contro la Salernitana e di mancata vittoria della Lazio contro l’Inter, l’aritmetica premierà la squadra di Luciano Spalletti e tutta la città. Ladi ErricoErricoha creato la “” in onore ...

Era il 16 aprile e lei promise, in diretta tv, durante la trasmissione condotta da Francesca Fialdini 'Da noi… a ruota libera', che se il Napoli avesse vinto lo scudetto avrebbe fatto la pizza in piazza. Così, davanti a tutti, tra i tifosi in festa e i caroselli di auto. Ora Caterina Balivo è alle prese con un problema serio, perché il giorno fatidico sembra ...

