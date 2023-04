Più precariato e meno welfare I regali del Primo Maggio

(Di martedì 25 aprile 2023) Il governo è al lavoro sul decreto che intende approvare il. Quello, per intenderci, con cui vuole prendere a picconate il Reddito di cittadinanza e smantellare il decreto Dignità. Due misure volute dal M5S per contrastare la povertà, la prima, e arginare la precarietà, la seconda. Ritocchi all’Isee e alla scala di equivalenza, ma anche alle clausole che permettono il rinnovo dei contratti a tempo determinato: sul tavolo rimangono alcune delle questioni che più hanno scatenato le polemiche dopo la diffusione delle prime bozze. Idel. Reddito di cittadinanza e dl Dignità nel mirino. Pronte le nuove picconate alle misure del M5S L’impianto rimane fondato innanzitutto sul superamento del Reddito di cittadinanza che sarà sostituito con tre nuovi strumenti: Pal, la ...

Non soltanto non c'è stata alcuna rincorsa, ma i salari italiani, che da tempo sonoche stagnanti, hanno messo a segno un rialzo che arriva appena alla metà della media Ue (4,4 per cento ), ...Una "presa in giro", "pura propaganda", "accanimento contro icolpiti" dagli aumenti di prezzi cui il Pd , dice Marco Sarracino , "si opporrà con forza". Combattere ilè una priorità ......evidentemente non si vuole affrontare il problema delma si vuole lasciare l'assunzione dei precari con il nuovo sistema, cosa che negli anni passati ha portato di fatto a lasciare...