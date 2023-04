Piano Mattei | giù le tasse e rilancio delle infrastrutture | gli obiettivi del governo

(Di martedì 25 aprile 2023) Quali sono le direttrici principali su cui si sta muovendo l'azione delMeloni? Difficile dare una risposta univoca, anche se probabilmente ne dobbiamo indicare tre: riduzioneper famiglie e imprese,, e il cosiddettoin politica estera, che si lega intrinsecamente con il contrasto dell'immigrazione illegale. A marzo l'esecutivo ha approvato il disegno di legge delega sulla riforma fiscale. I tempi saranno per forza di cose lunghi. L'obiettivo è una riforma complessiva del sistema. Il punto principale riguarda la riduzionealiquote, che dovranno passare da quattro (23%, 25%, 35% e 43%) a tre. Si punta soprattutto ad ampliare il primo scaglione che oggi sconta il 23% di ...

E l'Italia Lancia il; solo che Enricoagiva da terzomondista: proponeva agli africani di allearsi con l'Eni piuttosto che con "le sette sorelle del petrolio". Quello che oggi fa ...In sostanza si inizia così a distendere pragmaticamente ildel governo Meloni dopo che l'arresto su ordine della procura antiterrorismo del leader del partito islamico tunisino Ennhahda, ...Nel frattempo, si lancia in pompa magna un condivisibilissimoper l'Africa, che dovrebbe essere la versione nostrana delMarshall. Peccato che ilMarshall prevedesse l'...

Il Piano Mattei in Africa Lo sta realizzando la Cina Start Magazine

Quali sono le direttrici principali su cui si sta muovendo l’azione del governo Meloni Difficile dare una risposta univoca, anche se ...Pechino non dà loro la canna per pescare, ma (acquisendo concessioni) va a pescare in Africa coi suoi pescatori ...