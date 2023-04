Pesticidi nell’acqua del rubinetto | i risultati dei test disgustano le famiglie

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 25 aprile 2023)di laboratorio fanno riflettere sulla qualità dell’acqua: vediamo a cosa stare attenti. Siamo convinti che l’acqua delsia di alta qualità e in linea di principio è così eppure l’Italia è il paese in cui si compra più acqua in bottiglia. Questa costa di più ed è faticosa da trasportare in casa. Probabilmente si sceglie l’acqua minerale per una questione di gusto più che di igiene.nei terreni pericolo per le– ilovetrading.itLa questione deidelè un fatto da conoscere approfonditamente e da non sottovalutare. Le acque frizzanti sono addizionate con anidride carbonica e la loro effervescenza non deriva dalla fonte ma è creata artificialmente. L’acqua effervescente naturale esce così dalla sorgente. In ...