Peschiera | 25 Aprile | Moretti | «La resistenza | è un valore di tutti Il nostro pensiero all’Ucraina Lì | proprio ora | la Resistenza sta lottando» |Video

In località San Giovanni, fronte, i bambini potranno ritrovarsi alle 10;30 per ... Dalle 11, e per tutta la giornata del 30, alla Casa delle Dame sono in programma anche altri due ...Si è tenuto in questura a Verona lunedì 24, in vista delle festività del 25e dell'1 maggio, un tavolo tecnico convocato dal questore della provincia di Verona. Secondo ...e di...... che tocca la venticinquesima edizione e dedica il primo giorno (dopodomani, giovedì 27) a ... nel pomeriggio il lago di Garda (, Desenzano, Lonato nel percorso) e il rientro a Brescia ...

Peschiera, 25 Aprile, Moretti: «La resistenza, è un valore di tutti. Il ... 7giorni

Si è tenuto questa mattina, in Questura, in vista delle festività del 25 aprile e del 1 maggio, un tavolo tecnico convocato dal Questore della Provincia di Verona al quale hanno preso parte rappresent ...Grave incidente stradale nella notte di mercoledì 25 aprile a Monza. Intorno alla una di notte in via Buonarroti, all'altezza dell’incrocio con via Vecellio, un'auto e un camion si sono scontrati. L'i ...