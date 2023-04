Perché si festeggia il 25 Aprile

(Di martedì 25 aprile 2023) Il 25di ogni anno In Italia si celebra la Festa della Liberazione. Questa giornata commemora la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, la fine dell’occupazione nazista e la definitiva caduta del regime fascista. È una festa nazionale, simbolo della Resistenza e della lotta partigiana condotta dall’8 settembre 1943, ossia da quando gli italiani seppero della firma dell’armistizio a Cassibile. La guerra non si concluse il 251945: si tratta di un giorno simbolico, sceltoin questa data cominciò la ritirata dei tedeschi e dei soldati della Repubblica di Salò da Milano e Torino, in seguito allo sfondamento della Linea Gotica da parte degli Alleati e all’azione della Resistenza. Su proposta del presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi, Umberto II di Savoia, principe e luogotenente del Regno d’Italia, il 22 ...

È una giornata dedicata alla memoria, in cui sila fine dell'occupazione nazifascista. Fu scelta questa datail 25 aprile del 1945 furono liberate le città di Milano e Torino ed a ...... il 25 aprile, data in cui sila definitiva sconfitta nazi - fascista, è una celebrazione ... non amo trattare questo temala mia visione punta alla formazione di una politica liberale, ..."Il 25 aprile sila Liberazione d'Italia , parlare di antifascismo è importante per celebrare la democrazia,... Ci teniamo a commemorare le vittimein questi giorni in cui si parla di ...