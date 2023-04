Perché la Resistenza è plurale | e appartiene a tutti

Leggi su corriere

(Di martedì 25 aprile 2023) Tra i partigiani c'erano uomini e donne di ogni fede politica. E il no al nazifascismo non fu detto solo da loro, ma da religiosi, militari, ebrei, civili, carabinieri, contadini, internati in Germania. Sempre al rischio, a volte al costo, della vita