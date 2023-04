Perché la nostra democrazia deve essere antifascista anche senza fascismo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 aprile 2023) Eccoci al 25 aprile. Si dice, il primo con una destra al governo che non ne riconosce il valore, anzi che discende per filiazione diretta dagli sconfitti della grande guerra civile europea che è stata la Resistenza: da una parte regimi e eserciti animati dall’ideologia fascista, dall’altra tutti i movimenti e le insorgenze antifasciste ispirate alle tante idee democratiche che avevano caratterizzato non solo il periodo tra le due guerre mondiali, madi più lungo periodo, da quell’Ottocento che si alimentava delle idee della Rivoluzione francese, libertà, eguaglianza, fraternità, e le sviluppava ribellandosi agli Stati assoluti, rivendicando gli statuti, le costituzioni, lo Stato di diritto. In realtà, la situazione attuale era stata preceduta dalla stagione dell’anti-antiberlusconiano dal 1994,se poi, negli anni, ...