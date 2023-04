Perché la Festa della Liberazione si celebra il 25 aprile? Il motivo

(Di martedì 25 aprile 2023)lasiil 25? Molti italiani (e non) se lo stanno chiedendo, la risposta ve la diamo subito: il 25di ogni anno – come noto – siin Italia la, un anniversario molto significativo nella storia italianacommemora ladell’Italia dal nazifascismo, con la fine dell’occupazione nazista e la caduta del fascismo. Si tratta di unanazionale, simboloResistenza,lotta partigiana condotta dall’8 settembre 1943 (il giorno in cui gli italiani sepperofirma dell’armistizio a Cassibile). La ...

Forse, in fondo, questa destra non è abbastanza di sinistra , perlomeno sulle tematiche più ... il 25 aprile dovrebbe essere celebrato per quello che è: ladella Liberazione da un regime ...In prima battuta ladella Liberazione è stata trasformata in unadella Resistenza, se ...di per sé non poteva certo considerarsi divisivo, dato il giudizio storico pronunciato nei ...25 aprile, Anniversario della Liberazione d'Italia, è una data che non solo segna la storia del nostro Paese, ma soprattutto ...