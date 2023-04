Per ricordare il dono prezioso della libertà e la lotta del popolo italiano contro il dominio nazifascista Frasi da salvare e condividere

... perché devi semprea te stesso che metti il piede all'interno di un contesto diverso. ... E così ho fatto: non ho più fotografatoquel giorno, sono uscito e ho vissuto ciò che mi stava ...Tutti sapevano che sarebbe accaduto, ma Sade doveva vendere la diga all'Enel, non c'erano margini'falsi' allarmismi. L'OMAGGIO Una tragedia annunciata, come ha volutolo stesso Bidinot,......santificato in Italia a dispetto di una condannacorruzione), i tanti casi in Sud - America (Cile, Argentina, Venezuela) e la questione africana. Rispetto a quest'ultima, però, occorre...

Vent'anni senza Dino Frisullo, al via le iniziative per ricordare l'instancabile attivista dei diritti umani Repubblica Roma

Oggi, martedì 25 aprile 2023, si celebra il 78esimo anniversario della Festa della Liberazione, commemorando la lotta partigiana dalla dittatura nazifascista ...Il 25 aprile 1999 (24 anni fa) Marcello Pera, allora neo parlamentare di Forza Italia, tenne nella sede dell'amministrazione provinciale di Lucca questo discorso sulla Liberazione. Lo riproponiamo per ...