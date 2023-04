(Di martedì 25 aprile 2023) La campionessa del(Carabinieri) si è qualificata per la, mentre non ce l’ha fatta(Fiamme Oro): questo l’esito per le italiane impegnate nelle qualificazioni femminili della terza tappa delladeldimoderno, in corso a, in Ungheria. Nel Gruppo B delle qualificazioni femminili (18 pass per lasi è classificata 15ma con 1086 punti, mentreè giunta 25ma a quota 1054. Prima piazza per la campionessa europea, la britannica Charlie Follett, con 1095. Le 70 atlete in gara sono state divise in due ...

Pentathlon, Coppa del Mondo Budapest 2023: Elena Micheli approda in semifinale, fuori Irene Prampolini OA Sport

La campionessa del mondo Elena Micheli (Carabinieri) si è qualificata per la semifinale, mentre non ce l’ha fatta Irene Prampolini (Fiamme Oro): questo l’esito per le italiane impegnate nelle qualific ...Si avvicina la terza e penultima tappa della Coppa del Mondo 2023 di pentathlon moderno: da martedì 25 a domenica 30 aprile a Budapest, in Ungheria, verranno messi in palio altri punti utili alla qual ...