Pensioni | ecco gli aumenti e gli arretrati di maggio | a chi spettano

(Di martedì 25 aprile 2023) C'è una buona notizia per i pensionati (non per tutti, però). Sono previsti, infatti, alcuni incrementi alledi2023: interesseranno tutti coloro che percepiscono un assegno pari o inferiore al trattamento minimo Inps (che è di circa 563 euro), secondo quanto specificato nella...

Ma l'obiettivo del governo, in tema di, resta quello dei 41 di contributi a prescindere ... Reddito di cittadinanza cancellatola cifra del nuovo assegnoDal Veneto alla Basilicata,dove. A livello regionale - spiegano gli artigiani mestrini - nel prossimo quinquennio l'incidenza percentualedella domanda sostitutiva sul fabbisogno occupazionale ...Non è un mistero come Cgil, Cisl e Uil vogliano una vera riforma delle, ormai stufi della melina portata avanti dall'esecutivo Meloni. In molti ricorderanno come durante la campagna ...

Dal debito alle pensioni, ecco l’impatto dei migranti sull’economia italiana Il Sole 24 ORE

Pensioni opzione donna ipotesi allentamento requisiti uscita e aumento minime nel Dl 'Lavoro' che dovrà aumentare gli stipendi dei lavoratori ...L'allungamento della vita, un diverso equilibrio tra vita e lavoro, le aspettative che si hanno quando si affaccia l'età matura sono tutti elementi che spingono, molto più che nei decenni precedenti a ...