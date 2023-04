Sapeva diuna cisti ovarica di 7 cm, apparentemente priva di caratteristiche di malignità, dal 2019. L'assuefazione al dolore pelvico cronico ha portato la donna a non fare controlli ...... che un'annata così non l'ha mai passata nella sua vita, e nemmenomai lontanamente di ... Maun bilancio in perdita non è un reato , semmai può essere la conseguenza di fatti accaduti ...... preparata all'ampliarsi di una guerra che già dal 2014 insanguinava il Donbass, tuttavia... E un Putin sconfitto nel Donbass, potrebbe vendicarsi, sapendo dicon Chisinau vita assai più ...

Pensava di avere una cisti, le asportano un tumore di 19 chili AGI - Agenzia Italia

Blog Calciomercato.com: A pensar male, si dice che si fa peccato, ma spesso si indovina! Ma qui ormai a pensar male non solo non si fa più peccato, ma è un ...Walter De Vecchi, ex allenatore di Manuel Locatelli, intervistato da TuttoJuve.com parla del centrocampista della Juventus: "Ho sempre pensato, da quando l'ho conosciuto, che Manuel fosse davvero fort ...