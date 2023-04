' Pelato di m | ti mangio il cuore' | Landucci squalificato per gli insulti a Spalletti

... Landucci ha detto a Spalletti: 'di m..., tiil cuore'. Un'ingiuria pesante, finita nelle tre pagine di allegati su Juve - Napoli redatte dai quattro inviati della Procura federale a ...E, in base a quanto riportato dagli ispettori federali, ha rivolto al tecnico azzurro Spalletti espressioni francamente sconcertanti, da 'bastardo' a 'tiil cuore'. Per questo motivo ...Se Marco Landucci , vice di Allegri, ha addirittura insultato e minacciato Luciano Spalletti , mister partenopeo, con frasi al limite del riferibile ('di m***a' e 'Tiil cuore', ha ...

“Pelato, ti mangio il cuore”: quei nervi tesi del dopo Juve-Napoli La Stampa

Una punizione dura per i bianconeri. Una giornata di squalifica per Marco Landucci, il vice allenatore della Juve fermato per un turno dal giudice sportivo. Cosa ha fatto Lo sportivo è stato fatto fu ...La Juventus fa i conti con la sfida al Napoli. Dopo aver perso sul campo con il risultato di 1-0 (rete di Raspadori arrivata all’ultimo minuto dell’incontro) i bianconeri vengono colpiti anche dal Giu ...