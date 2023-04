Paventi | «Inzaghi | numeri positivi con la Juventus! Ora l’Inter…»

(Di martedì 25 aprile 2023) Andrea, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport24, ha parlato degli ottimidel tecnico dell’Inter, Simone, contro la Juventus ANDANENTO POSITIVO ? Andreaalla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia Inter–Juventus, ha parlato deidi Simonecontro i bianconeri. Le sue parole: «ha un bilancio tutto sommato positivo. Se poi vogliamo è ancora più positivo se uniamo le vittorie in nelle coppe ai tempi della Lazio. Da quando è all’Inter ha però battuto tre volte la Juventus, sono arrivate due sconfitte in campionato, ma in coppa ha quasi sempre vinto. Un pareggio nella semifinale d’andata, poi c’è una vittoria nella finale di Supercoppa e la vittoria nella finale di Coppa Italia dello scorso anno. ...

Giornata di vigilia per l’Inter che domani affronterà la Juve nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Due ballottaggi per Inzaghi: in mezzo al campo si giocano una maglia Brozovic e Calhanoglu. D ...Anche per questo Allegri contro l’Inter è tentato di riproporre il 3-4-3, con il tridente offensivo composto da Chiesa, Vlahovic e Di Maria. La squadra di Allegri ha le pile scariche nell’ultimo perio ...