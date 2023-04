Paura per l’Arsenal femminile | l’aereo prende fuoco

(Di martedì 25 aprile 2023) Momenti di terrore per le atlete delche trasportava la squadra ha subito un guasto ed è andato in fiamme nel volo di ritorno a Londra dopo una partita di Champions. Le foto mostrano le fiamme sparate da uno dei motori del Boeing 737 sulla pista dell’aeroporto Braunschweig Wolfsburg in Germania. Il volo delle 19:30 doveva decollare poche ore dopo chesi era assicurato il pareggio per 2-2 contro il VfL Wolfsburg nell’andata di semifinale della di Champions League. Testimoni affermano cheè stato scosso da un forte botto poco prima del decollo la scorsa notte. I piloti spaventati hanno visto l’incendio e hanno fermato rapidamentesulla pista ed evacuato i passeggeri e nessuno è rimasto ferito. Le giocatrici e lo staff ...

... i manifesti contro il governo a Napoli 25 Aprile, Mattarella e Meloni all'Altare della Patria... ' Bella, Ciao ' contro la cantata fascista ' A noi la morte non ci fa' . Proprio gli ...Genova .un canoista che questa mattina è uscito in mare a Nervi, nello specchio d'acqua di fronte alla passeggiata Anita Garibalbi, e ha riscontrato difficoltà a rientrare a riva.Iva Zanicchi che è stata vittima di un incidente. Sui social la donna ha fatto sapere cosa le è successo e come sta. Sono ore di apprensionele condizioni di salute di Iva Zanicchi . La ...

Paura per Iva Zanicchi, “immobile a letto” dopo l'”orribile caduta” giù dalle scale:… Il Fatto Quotidiano

Daniele Priori 24 aprile 2023 La Regina Elisabetta è tornata in vita. Nel corpo, nel cuore e negli abiti di Iva Zanicchi per l’ultima puntata de Il cantante… Leggi ...“Sono caduta giù dalle scale, ora immobile a letto”. Momenti di paura per Iva Zanicchi che nelle scorse ore ha pubblicato questo video su Instagram dal letto di casa. “È un’immagine un po’ insolita, n ...