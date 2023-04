Paura per Iva Zanicchi | “Sono immobile a letto È stato orribile”

Enrico invece si è avvicinato a Petra e i due hanno finitobaciarsi . La nobildonna ha poi ... Nell'Accademia, dopo quanto successo, serpeggia moltae molto risentimento, tanto che tra le ...la giurata de Il cantante mascherato rimasta vittima di un brutto incidente dopo la finale dello show andata in onda sabato scorso. In queste ore è stata la stessa cantante a rompere il ...E poi il coprifuoco, la, la povertà, l'oscuramento totale. Casualmente mi è capitato di ... se rapportata alla città di oggi: con il ritorno di tanti studenti, con migliaia di turistiil ...

Paura per Iva Zanicchi, “immobile a letto” dopo l'”orribile caduta” giù dalle scale:… Il Fatto Quotidiano

Wall Street in rosso, in attesa della pubblicazione degli utili delle grandi Big Tech americane, dopo la fine della giornata di contrattazioni. Alle 16 circa ora italiana, il Dow Jones arretra dello 0 ...Daniele Priori 24 aprile 2023 La Regina Elisabetta è tornata in vita. Nel corpo, nel cuore e negli abiti di Iva Zanicchi per l’ultima puntata de Il cantante… Leggi ...