Paura all’Università Roma Tre | crolla un grosso pino davanti alla sede di Giurisprudenza VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 25 aprile 2023) Unto questa mattina 25 aprileTre, in via Ostiense, 161/165. Attimi diper alcuni studenti che si erano riuniti al bar di fronte, testimoni della terrificante scena., in arrivoSapienza una nuova biblioteca: 2 milioni e mezzo di volumi per oltre 5mila metri quadriTre, cade un alberodiNonostante il bel tempo di questa giornata di festa, martedì 25 aprile, una tragedia è stata sfioratadidell’universitàTre. Niente vento, niente pioggia né grandine, ...