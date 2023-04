Pau e il suo Kaos creativo di scorta

Leggi su ildenaro

(Di martedì 25 aprile 2023) Ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. Con un percorso da artista visivo in costante evoluzione, Paolo Bruni (meglio conosciuto come Pau, frontman dei Negrita) ha scelto OFF Gallery per presentare la sua personale ICONS. che inaugurerà lo stesso giorno di apertura del COMICON, il Festival Internazionale della Cultura Pop, che l’ha designato membro della giuria artistica. La mostra è parte dell’ampia proposta della rassegna COMIC(ON)OFF che, fino al 30 giugno, invaderà la città di Napoli tra proiezioni, performance e mostre; 20 luoghi della città – tra cui OFF Gallery, appunto – accoglieranno la grande onda della cultura pop e si attiveranno ...