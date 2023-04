Patate | formaggio e petto di pollo | in 5 minuti la cena è servita! Solo 290 calorie!

Leggi su donnaup

(Di martedì 25 aprile 2023) Se ne hai abbastanza del solitodi, la ricetta che trovi qui sotto forse fa al caso tuo. Sì, lo ammettiamo, gli ingredienti sono sempre quelli, ma il modo in cui sono messi insieme e preparati è diverso e ne viene fuori un piatto super invitante e praticamente “nuovo”. Vediamo più da vicino come si ottiene questa specie di “miracolo”.dicon. Ingredienti e preparazione Ci serve quanto segue:, un chilo petti di, 600 g cipolle, un paio panna senza grassi, 200 ml pomodoro, uno uova, due mozzarella per la pizza, 120 g sale, mezzo cucchiaino più un altro pizzichino erbe di Provenza, q.b. paprika, q.b. pepe, q.b. olio extravergine d’oliva, q.b. La preparazione Come prima cosa si preriscalda il forno a ...